В Гомеле при строительных работах мужчину засыпало грунтом

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле мужчину засыпало землей: на помощь пришли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

3 апреля в 18.41 в службу спасения по телефону "101" поступило сообщение, что на улице Нарочанской в Гомеле при проведении строительных работ мужчину засыпало грунтом.

"Вероятнее всего, события развивались следующим образом: при проведении работ по раскопке траншеи для устройства канализационного трубопровода произошло обрушение грунта и мужчину засыпало землей. Самостоятельно выбраться он не мог", - говорится в сообщении.

Работники МЧС при помощи лопат откапывали пострадавшего, обеспечивая вертикальную стабилизацию мужчины в ходе проведения спасательных работ и убирая грунт от него для предотвращения повторного обвала. Для извлечения из-под грунта спасатели взяли пострадавшего за ноги, держа за руки и фиксируя его в районе поясницы. Затем мужчину уложили на жесткие носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра медиками с множественными травмами его госпитализировали в больницу.-0-