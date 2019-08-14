14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при задержании вор выбросил пакет с марихуаной, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Работник одного из магазинов областного центра сообщил в оперативно-дежурную службу Советского РОВД, что днем 13 августа задержал вора. Мужчина пытался украсть с витрины какую-то мелочь, охранник заметил это. Вор выбежал на улицу, по пути в одном из близлежащих дворов выбросил пакет. Затем он попытался скрыться в другом магазине, где и был задержан.

По данным УВД, вором оказался 31-летний неработающий, ранее судимый за кражу гомельчанин.

Сотрудники милиции передали выброшенный сверток специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. "Экспертиза показала, что внутри полиэтиленового пакета находилась марихуана массой более 36 г", - уточнил официальный представитель областного управления ГКСЭ Руслан Габрилев.

В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Известно, что в феврале 2019 года он вернулся из мест лишения свободы, отбыв в тюрьме 8 лет.-0-