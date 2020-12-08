В Гомеле продавцы насвая пытались скрыться от ОМОНа

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле два продавца насвая пытались скрыться от ОМОНа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Утром 7 декабря возле Центрального рынка сотрудники наркоконтроля Центрального РОВД при поддержке бойцов ОМОНа подъехали к одной из машин. "29-летний владелец автомобиля был хорошо известен правоохранителям. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за хранение и реализацию насвая", - уточнили в УВД. Рядом с ним находился 28-летний товарищ, также распространитель некурительного табака. Счет административных правонарушений за хранение и реализацию насвая у двоих идет на десятки.

Увидев милиционеров, торговцы попытались скрыться на машине, свернули во дворы. "Маневр оказался неудачным. Утром там очень много припаркованных с ночи машин. В тупике мужчин и задержали", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

В автомобиле оказалось 3,22 кг насвая. При личном обыске у хозяина машины нашли еще несколько фасованных пакетиков.

На мужчин составили административные протоколы за незаконные действия с некурительными табачными изделиями. По статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-

Минчанин и четверо жителей Брестской области обвиняются в незаконном обороте наркотиков