В Гомеле произошло возгорание в мастерской колледжа

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня утром произошло возгорание в мастерской колледжа электротехники, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение о пожаре поступило около 10.45. Прибывшие к месту вызова спасатели оперативно ликвидировали возгорание на первом этаже здания. Пострадавших нет.
По данному факту проводится проверка. Причины произошедшего устанавливаются.-0-
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