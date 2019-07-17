В Гомеле произошло возгорание в мастерской колледжа

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня утром произошло возгорание в мастерской колледжа электротехники, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о пожаре поступило около 10.45. Прибывшие к месту вызова спасатели оперативно ликвидировали возгорание на первом этаже здания. Пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка. Причины произошедшего устанавливаются.-0-