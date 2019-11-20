В Гомеле проломили стену офиса службы такси и украли сейф

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле украли сейф из офиса службы такси. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Утром 15 ноября менеджер организации пассажирских перевозок сообщил в милицию, что ночью из офиса похитили сейф со всем содержимым. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. "Стекло входной двери было разбито, проломлена стена в здании. Из помещения похищен сейф, в котором хранились 26 ключей от авто, три мобильных телефона, ноутбук и более Br15 тыс.", - уточняется в сообщении.

Правоохранители совместно с экспертами установили личности подозреваемых - жителей региона 37 и 39 лет. "Один из них ранее неоднократно судим, пытался устроиться в данную фирму водителем такси", - проинформировала пресс-секретарь.

Также найден взломанный сейф, который мужчины выбросили в водоем в Ветковском районе. При обыске по месту жительства задержанных изъята часть похищенных денег и ноутбук.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.-0-

Фото из Telegram-канала МВД