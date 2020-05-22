В Гомеле пропал 13-летний подросток

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле разыскивают 13-летнего Максима Пархоменко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Мать подростка обратилась в милицию и сообщила, что 21 мая он вышел из школы примерно в 19.30. Около магазина по улице Кирова, 90 снял рюкзак, часы с системой родительского контроля и ушел в неизвестном направлении.

На вид парню 10-13 лет. Рост около 162-164 см. У подростка худощавое телосложение, русые средней длины волосы, прямой нос, тонкие губы, темно-серые глаза.

Был одет в темно-синюю болоньевую куртку с белым логотипом ZEYA, черные джинсы, черные спортивные кроссовки, под курткой - черная водолазка. Также на нем была черная кепка с белым логотипом в виде волнистой линии.

Тех, кому известно местонахождение подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (029) 608-25-02, 8 (0232) 50-94-04 или 102.-0-