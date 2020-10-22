В Гомеле пропал 17-летний подросток

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 17-летний житель Гомеля Владислав Юрьевич Ромашко, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Парень ушел из общежития Костюковского государственного аграрно-технического профессионального лицея 18 октября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волос русый, коротко стрижен. Был одет в джинсовую куртку черного цвета с белой надписью на спине, голубые джинсы, кроссовки белого цвета, а также может быть одет в светлую болоньевую куртку, спортивные штаны черного цвета с белыми лампасами, черные кроссовки, при нем черный рюкзак.

Может находиться в Минске, передвигается подземным общественным транспортом совместно с 22-летним гомельчанином Дмитрием Вячеславовичем Солодким.

Всем, кому известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Железнодорожный РОВД Гомеля по телефонам: 8 (029)310-46-26, 8(023)250-94-04, 102.-0-