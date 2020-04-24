24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле пропала молодая мама с двумя детьми, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Муж гомельчанки Алены Руденковой сообщил в милицию, что 23 апреля примерно в пять утра она ушла из дома с двумя детьми: сыном Дмитрием 2017 года рождения и дочкой Дианой 2013 года рождения. Больше суток о них ничего не известно.

На вид женщине 25 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.

Девочке на вид 6 лет, рост 110 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые. Ее младший брат худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые, рост 100 см.

Любую информацию о нахождении женщины и детей просят сообщить в милицию по номерам 8 (029) 608-25-02, 8 (029) 851-90-28 или 102.-0-