3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле проводят проверку после пожара у городской елки. Вечером 2 января возле нее загорелась конструкция Деда Мороза, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с пиротехникой. Со слов очевидца, который обратился в оперативно-дежурную службу УВД, незадолго до пожара возле елки ходил мужчина с ребенком. "Гомельчанин 1974 года рождения не отрицал, что вместе с сыном 2012 года рождения находился возле елки. С его слов, примерно в 18.00 мальчик использовал пиротехническое изделие, которое, по неосторожности, отлетело к фигуре Деда Мороза, - проинформировали в УВД. - По данному факту сотрудники Советского РОВД Гомеля проводят проверку".

Информацию о пожаре возле городской елки передавали в милицейский эфир. Спустя некоторое время мобильная группа Гомельского ОМОНа, патрулируя близлежащие от места происшествия улицы, увидела мужчину и ребенка, которых описал очевидец. Их доставили к месту происшествия и передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.-0-