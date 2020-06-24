В Гомеле рабочего на стройке прижало железобетонной плитой

Фото Гомельского областного управления МЧС
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле железобетонная плита придавила человека, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 23 июня около 11.00. Спасателям сообщили из милиции, что в строящемся доме на улице Ломоносова человека прижало железобетонной плитой.
"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, при помощи башенного крана работники ОАО "Строительно-монтажный трест №27" извлекли пострадавшего из-под плиты на четвертом этаже. Работники МЧС зафиксировали его на жестких носилках, спустили вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован", - рассказали в управлении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-