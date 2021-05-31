В Гомеле работники ОСВОД спасли 4 подростков в Соже

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле работники ОСВОД спасли 4 подростков в реке Сож. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

30 мая в 10.48 в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что в Гомеле, на ул. Набережной, в районе пешеходного моста центрального парка Гомельского дворцово-паркового ансамбля, в реке Сож четыре ребенка перевернулись на байдарке.

"Вероятнее всего события развивались следующим образом. Находясь на тренировке по академической гребле, четыре подростка - 2006, 2007 и 2008 годов рождения - следовали за тренером на байдарке. Вследствие потери равновесия произошло опрокидывание байдарки и дети оказались в воде на расстоянии 50 м от берега. На детях были надеты спасательные жилеты. Течением реки байдарку, за которую держались дети после падения, прибило к опоре моста", - рассказали в МЧС.

Работниками ОСВОД дети были извлечены из воды и на катере доставлены на берег. Подростки не пострадали, в медицинской помощи не нуждаются.

Инцидент произошел вблизи пешеходного моста через реку. Ширина реки Сож на месте происшествия - 130 м, глубина - 6 м. -0-