В Гомеле ранили в живот мужчину

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вечером 29 августа в Гомеле был обнаружен мужчина с ранениями в области живота, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

К прибытию на место происшествия следственно-оперативной группы во дворе частного дома находились женщина и двое мужчин - все с внешними признаками алкогольного опьянения. "На траве лежал потерпевший. Наружный осмотр показал, что в области живота есть травма, похожая на пулевое ранение", - уточняется в сообщении.

Мужчину доставили в областную больницу и прооперировали. Раненым оказался 33-летний ранее судимый гомельчанин. Его состояние на момент госпитализации оценивалось как тяжелое.

Как пояснила правоохранителям гомельчанка, нашедшая раненого, она вместе с мужчинами зашла на подворье и увидела лежащего на земле человека. Позвонила в скорую помощь, медики передали информацию в милицию.

По описанию очевидцев сотрудники патрульно-постовой службы Железнодорожного РОВД задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, возможно, причастного к совершению преступления.

Проводится комплекс необходимых следственных и оперативных мероприятий, устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-