В Гомеле рецидивист напал на пенсионерку

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле рецидивист совершил разбойное нападение на 80-летнюю пенсионерку - мужчину задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.

Злоумышленник зашел в подъезд следом за пенсионеркой. Возле лифта он выхватил из ее рук сумку с продуктами и кошельком, в котором находилось около Br350, при этом сломал женщине палец.

Сыщики изучили записи камер видеонаблюдения и во взаимодействии со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз установили личность нападавшего. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством, грабеж, нанесение телесных повреждений.

Выяснилось, что рецидивист оставил сумку с продуктами у приятеля и уехал в Минск. На следующее утро на железнодорожном вокзале по приметам мужчину задержали сотрудники столичной патрульно-постовой службы милиции.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.-0-