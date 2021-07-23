В Гомеле с поличным задержали домушников

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле воров, проникших в охраняемый дом, задержали с поличным, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Тревожная сигнализация сработала в одном из домов на ул.Пивоварова областного центра вечером 22 июля. Группа задержания Железнодорожного (г. Гомеля) Департамента охраны оперативно прибыла к частному строению.

"Сотрудники вошли в дом и задержали там двух мужчин. 46-летние горожане незаконно проникли в охраняемое помещение, чтобы завладеть имуществом", - уточнили в УВД.

По факту незаконного проникновения проводится проверка. Гомельчане задержаны. Один из них ранее судим за кражу, второй неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-