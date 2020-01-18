В Гомеле саперы обезвредили две авиабомбы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле саперы внутренних войск обезвредили две авиабомбы, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел.

"При строительстве жилого дома в Гомеле, неподалеку от городской поликлиники, рабочие заметили в земле металлический предмет, напоминающий боеприпас. О подозрительной находке строители немедленно сообщили в милицию. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 извлекла на поверхность немецкую авиабомбу калибром 50 кг времен Великой Отечественной войны. Второй такой же боеприпас взрывотехники обезвредили на следующий день", - рассказали в МВД. Оба боеприпаса военнослужащие внутренних войск вывезли на полигон и уничтожили.

По словам главного специалиста отдела боевого обеспечения управления боевой службы ГУКВВ МВД подполковника Дмитрия Гаврука, взрывная волна авиабомб такого типа распространяется в радиусе около 500 м.

Фото МВД

"К сожалению, с годами подобных смертоносных находок меньше не становится, - отмечает Дмитрий Гаврук. - Во времена Первой мировой и Великой Отечественной войн были израсходованы сотни миллионов боеприпасов. Снаряды, гранаты, мины, авиационные бомбы - срока годности у них нет. Наоборот, чем дольше они лежат в земле, тем выше шанс, что сработают от внешнего воздействия. Поэтому в очередной раз хочется напомнить гражданам: заметив подозрительный предмет, хотя бы чем-то напоминающий боеприпас, сразу же сообщайте в милицию. Ни в коем случае самостоятельно не выкапывайте его из земли, не переворачивайте и не стучите по нему. Под изъеденным ржавчиной корпусом в любом случае остается тротил. Даже с виду полностью сгнивший снаряд очень опасен и сдетонировать может под воздействием любой силы. Если снаряд не трогать, сам по себе он никогда не взорвется".-0-