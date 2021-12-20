В Гомеле школьник получил травмы от взрыва петарды

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 11-летний школьник получил травмы от взрыва петарды, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В воскресенье 19 декабря 11-летний мальчик получил от старшего 17-летнего брата подарок: ранее судимый за кражу и состоящий на учете юноша подарил школьнику упаковку петард. Тот позвал двоих друзей, чтобы развлечься.

Ребята пошли в лес. Там их увидел еще один мальчик, и уже вчетвером они стали взрывать пиротехнику. Перед тем как уйти домой, новый приятель зажег петарду и бросил ее в сторону владельца опасных игрушек. Петарда попала за шиворот куртки и взорвалась.

"Парень позвонил родителям и рассказал о случившемся. Они доставили сына в областную детскую клиническую больницу. Врачи поставили диагноз: термический ожог правой боковой поверхности шеи. Мальчику оказали медпомощь и отпустили домой", - рассказали в УВД.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, назначена экспертиза.

В УВД облисполкома напомнили: чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями, важно соблюдать правила. Использовать пиротехнику необходимо только вдали от людей и легковоспламеняющихся предметов, обязательно нужно соблюдать требования инструкции. Нельзя бросать пиротехнические изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнепроводный шнур. Не следует также переносить пиротехнику в карманах и под одеждой, хранить без упаковки, изменять конструкцию изделия или разбирать его.-0-