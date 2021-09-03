В Гомеле школьник умер на перемене

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3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ученик 8-го класса одной из школ умер на перемене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.
По предварительной информации, сегодня на перемене между уроками мальчик играл в телефоне, внезапно ему стало плохо. "Немедленно позвали медсестру, она сразу вызвала скорую помощь. Реанимационные действия длились 45 минут", - рассказали в пресс-службе. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
"Причины смерти школьника устанавливаются. Выражаем глубокие соболезнования семье", - добавили в облисполкоме.-0-