3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле следователи устанавливают потерпевших от мошенничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
"Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, в отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя Болдырева Андрея Валентиновича. Мужчина осуществлял свою деятельность в торговом помещении по адресу: Гомель, ул. Карповича, 43а", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 2008 по 2020 год подозреваемый под предлогами изготовления мебели, поставки электроприборов и иных товаров, принятия на себя долговых обязательств завладел деньгами граждан на общую сумму не менее Br76 тыс. Потерпевшими по делу признаны 14 человек.
Следователи полагают, что количество потерпевших может быть больше. Правоохранители просят пострадавших от действий подозреваемого сообщить по телефонам: (80232) 59-57-06, (8029) 383-81-12.-0-