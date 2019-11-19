В Гомеле следователи устанавливают потерпевших от мошенника из Речицкого района

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК в отношении 46-летнего жителя Речицкого района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый дал взаймы знакомому гомельчанину $3 тыс. Мужчины договорились, что в качестве залога должник предоставит свой Lexus стоимостью $9 тыс. Они оформили документ, по которому обвиняемый якобы приобрел этот автомобиль. До момента возврата долга машину отправили на временное хранение в гараж третьему человеку.

В конце прошлого года обвиняемый, не дождавшись условленного срока возврата долга, продал Lexus. Владелец авто об этом не знал. Вырученные от продажи деньги житель Речицкого района присвоил. Потерпевший долго пытался добиться двустороннего выполнения условий договора и в конце концов обратился в милицию.

По имеющейся в деле информации, обвиняемый находится на территории России. Он объявлен в розыск. "У следствия есть основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным эпизодам противоправной деятельности", - добавила Мария Кривоногова.

Сотрудники СК рекомендуют гражданам, которые могли пострадать от действий мужчины, незамедлительно обратиться в городской отдел СК (Гомель, ул. Рабочая, 19) или по телефону 8 (0232) 59-57-64.-0-