В Гомеле сотрудник сотового оператора присвоил мобильники более чем на Br14,2 тыс.

14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле специалист по работе с клиентами сотового оператора подозревается в присвоении телефонов более чем на Br14,2 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В апреле возмущенный клиент обратился в офис одного из операторов сотовой связи. Мужчина не понимал, почему должен выплачивать рассрочку за телефон, который не покупал.

Сотрудники БЭП Центрального РОВД начали разбираться по данному факту. "Изучив финансовую документацию, оперативники выяснили, что договор продажи сотового телефона оформил специалист по работе с клиентами с такой же фамилией, как у возмущенного гомельчанина. 27-летний сотрудник компании, узнав, что им заинтересовались правоохранительные органы, не стал отпираться и рассказал о схеме своих продаж", - пояснил официальный представитель.

Как выяснилось, молодой человек решил заработать на перепродаже сотовых телефонов. Под разными предлогами он брал паспорта у родственников и оформлял покупку мобильников в рассрочку. "Двоюродные и троюродные сестры, братья, дяди и тети даже и не знали о том, что приобрели дорогостоящий товар. А мобильные выбирал не дешевые - от Br1 тыс. и выше. Чтобы облегчить финансовую нагрузку, срок рассрочки ставился максимально длинный", - рассказали в УВД.

Затем гомельчанин размещал объявления о продаже сотовых на торговых интернет-площадках. Реализовывал телефоны гораздо ниже рыночной стоимости. Полученные деньги тратил на долги и развлечения. С конца октября 2018 по апрель 2019-го парень успел оформить в рассрочку 13 аппаратов сотовой связи более чем на Br14,2 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Оперативники уже нашли восемь сотовых телефонов. Мобильные были не только в Гомеле, но и в Гродно, Минске, Речице. Специалист по работе с клиентами частично возместил ущерб.-0-