В Гомеле совершил аварийную посадку пассажирский самолет чешской авиакомпании

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме гомельского филиала предприятия "Белаэронавигация" 14 июня совершил аварийную посадку пассажирский самолет чешской авиакомпании. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Информация об аварийной посадке самолета ВЕ-40 авиакомпании Time Air, следовавшего рейсом Прага - Гомель - Тиват, поступила в 11.24. "На борту самолета находились два пассажира и два члена экипажа. В 11.27 самолет благополучно произвел посадку. Пострадавших нет", - рассказал Виталий Новицкий.

По его словам, предполагаемая причина аварийной посадки - попадание птицы в двигатель самолета.-0-