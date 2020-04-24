В Гомеле спасатели помогли третьекласснику освободить застрявшую в решетке ногу

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели помогли третьекласснику освободить застрявшую в металлической решетке ногу, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Просьба помочь ребенку, игравшему перед подъездом дома, поступила спасателям днем 23 апреля. "Мальчик 2011 года рождения не удержал равновесие и провалился ногой между металлических прутьев решетки слухового окна подвала. Самостоятельно вытянуть ногу он не мог", - рассказали в управлении.

Работники МЧС помогли освободить ногу ребенку. В госпитализации мальчик не нуждался.-0-