Фото Гомельского областного управления МЧС
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели помогли вытащить руку ребенка из батареи отопления, сообщили БЕЛТА в МЧС.
8-летний мальчик вечером 4 декабря находился в гостях у бабушки. В процессе игры он засунул руку в батарею и самостоятельно извлечь ее не смог. Сотрудники МЧС совместно с работниками скорой медицинской помощи при помощи подручных средств (подсолнечного масла) вытащили руку мальчика из батареи.
Состояние ребенка удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается.-0-