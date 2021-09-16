В Гомеле спасатели утилизировали 100 выброшенных люминесцентных ламп

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле обнаружено 100 люминесцентных ламп - спасатели провели работы для их утилизации. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

15 сентября в 15.59 в МЧС от гражданина поступило сообщение о том, что на ул.Карастояновой на площадке для сбора мусора обнаружено большое количество люминесцентных ламп. По прибытии к месту вызова было установлено, что там находится около 100 люминесцентных ламп, часть из которых разбита.

"Работниками службы химической и радиационной защиты ПАСО областного управления МЧС были произведены замеры на превышение ПДК ртутных паров. Превышение не зафиксировано. Работниками КЖРЭУП "Сельмашевское" лампы были изъяты для последующей утилизации. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Стоит отметить, что выбрасывать люминесцентные лампы в местах общего сбора мусора не допускается. Для этого есть специализированные места для их сбора с последующей утилизацией.-0-