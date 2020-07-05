В Гомеле спасатели вызволили ребенка, застрявшего между прутьями забора

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле трехлетний мальчик просунул голову между металлическими прутьями забора и застрял, на помощь выезжали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел накануне у ограждения стадиона "Гомсельмаш". "Трехлетний мальчик, играя на улице, просунул голову между прутьями, а назад вытянуть не получилось. Родители тоже не смогли самостоятельно помочь мальчику", - рассказали в пресс-службе.

При помощи специального инструмента работники МЧС разжали прутья забора и освободили ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась. -0-