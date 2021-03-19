В Гомеле спасли провалившегося под лед рыбака

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на озере спасли провалившегося под лед рыбака, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию ОСВОД.

Инцидент произошел сегодня около 9.00 на озере в Советском районе Гомеля, вблизи областной больницы. "Рыбак опасно приблизился к краю льда и провалился. Глубина в этом месте достигает более шести метров. Лишь по счастливой случайности недалеко от места происшествия находились рыбаки, имеющие при себе веревку. Они спасли потерпевшего", - рассказали спасатели на водах.

В областном ОСВОДе просят взрослых и детей не выходить на лед, не приносить в свои семьи трагедии. Как уточнили в организации, с начала года в стране подтверждено 22 гибели людей, четверо из них несовершеннолетние.-0-