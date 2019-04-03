В Гомеле ставшие очевидцами ДТП спасатели оказали первую помощь пострадавшей

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в 11.58 при следовании на пожар жилого дома подразделения МЧС оказались очевидцами ДТП по улице Советской в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser сбил женщину-пешехода 1989 года рождения.
"Работники МЧС оказали первую медицинскую помощь травмированной. В 12.03 после осмотра врачом медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС пострадавшая с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма, ушиб левого локтя и колена" была госпитализирована", - уточнила Мария Клезович.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4063 BYN
|2.404 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1417 BYN
|2.141 BYN
|2.144 BYN
|RUB
|3.2883 BYN
|3.28 BYN
|3.29 BYN