В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле столкнулись две легковушки, в ДТП пострадала девочка 2017 года рождения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Утром 5 июня 36-летний водитель "Форда" при повороте налево не предоставил преимущество в движении "Шевроле", за рулем которого находилась 33-летняя женщина, и легковушки столкнулись.
В результате происшествия ребенок-пассажир в "Шевроле" получил травмы, девочку доставили в больницу.
"Только благодаря тому, что малышка находилась в детском кресле, удалось избежать серьезных травм", - отметили в УГАИ.-0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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