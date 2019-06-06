В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле столкнулись две легковушки, в ДТП пострадала девочка 2017 года рождения, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Утром 5 июня 36-летний водитель "Форда" при повороте налево не предоставил преимущество в движении "Шевроле", за рулем которого находилась 33-летняя женщина, и легковушки столкнулись.

В результате происшествия ребенок-пассажир в "Шевроле" получил травмы, девочку доставили в больницу.

"Только благодаря тому, что малышка находилась в детском кресле, удалось избежать серьезных травм", - отметили в УГАИ.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома