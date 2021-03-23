В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадала шестилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария случилась 22 марта примерно в 14.05 на ул.Иверской. 27-летняя водитель "Хендай" поворачивала налево, не предоставила преимущество и столкнулась с "Фольксвагеном", который ехал во встречном направлении. В ДТП пострадала 6-летняя девочка, пассажир автомобиля "Хендай". Ребенка госпитализировали.
Госавтоинспекторы просят водителей всегда следить за дорожной обстановкой. "Невнимательность, необдуманные поступки несут угрозу жизни всем участникам дорожного движения", - подчеркнули в ГАИ.-0-
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома