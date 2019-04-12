В Гомеле строители обнаружили предметы, похожие на элементы пулемета

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на набережной строители обнаружили предметы, похожие на элементы пулемета времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
О находке правоохранителям сообщил сотрудник Гомельского ДСК. По его словам, при проведении земляных работ в 2-3 метрах от пешеходного моста через реку Сож были обнаружены два предмета, которые напоминали магазины к ручному пулемету Дегтярева.
На месте работает саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 внутренних войск МВД.-0-
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