В Гомеле таксист распылил газовый баллончик в лицо коллеге

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В милицию Гомеля обратился водитель такси с просьбой наказать обидчика, который распылил ему в лицо газовый баллончик, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как выяснилось, заявитель вез пассажира на железнодорожный вокзал и остановился на Привокзальной площади областного центра. Позади него припарковалась другая машина с "шашечками". Заблокировав выезд, таксист подошел к коллеге и с негодованием объяснил, что тот его "подрезал". Затем мужчина распылил газовый баллончик два раза: в лицо водителю и в салон автомобиля. После этого злоумышленник даже не пытался скрыться.

"Обидчик пытался оправдать свой поступок: говорил, что таксист создал аварийную обстановку на дороге, потом якобы начал угрожать расправой и газ пришлось применить в качестве самообороны", - рассказали в МВД. Истинную картину случившегося показала изъятая видеозапись с места происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. То обстоятельство, что при конфликте в качестве оружия использовался газовый баллончик, послужит основанием для привлечения мужчины к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство.-0-