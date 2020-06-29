В Гомеле таксист уснул за рулем и въехал в припаркованные авто

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
29 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель такси уснул за рулем и въехал в три припаркованных автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.
ДТП произошло сегодня на площади Ленина областного центра в 8.00. По предварительной информации, 27-летний таксист в утомленном состоянии уснул за рулем "Джили".
Водитель получил ушибы, после осмотра врачей его отпустили домой. Других пострадавших нет. У автомобилей механические повреждения. Таксиста привлекли к административной ответственности.-0-