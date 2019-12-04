В Гомеле токаря вагонного депо суд приговорил к 3,5 года "химии" за хранение марихуаны

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле суд приговорил токаря вагонного депо к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за хранение марихуаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Приговором суда Железнодорожного района 28-летний работник колесно-роликового участка Гомельского вагонного депо признан виновным в инкриминированном ему преступлении по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Пакет с марихуаной был обнаружен во время рейда Гомельской транспортной прокуратуры во взаимодействии с кинологами таможни и сотрудниками Гомельского ОВД на транспорте. Служебная собака отреагировала на шкаф в помещении для переодевания, где хранились вещи токаря. "В присутствии молодого человека вещевой ящик вскрыли - внутри была рабочая куртка, а в ней - металлическая трубка и скрученный прозрачный полимерный пакет с измельченным растительным веществом зеленого цвета", - рассказали в прокуратуре. По заключению эксперта, это был опасный наркотик, не используемый в медицинских целях, - 1,38 г марихуаны.

Мужчина заверял, что хранил наркотик для себя. Употреблял после работы по пути домой, для этого использовал металлическую трубку.

Гомельский городской отдел СК в отношении токаря возбудил уголовное дело о незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотика по ч.1 ст.328 УК Беларуси. Как уточнили в прокуратуре, в январе 2019 года мужчина был осужден за подобное преступление на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

По требованию прокуратуры за упущения в кадровой работе к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель начальника Гомельского вагонного депо по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам, а также мастер участка.-0-