В Гомеле уничтожено 300 кг дикорастущей конопли

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Советском районе Гомеля правоохранители уничтожили более 400 кг дикорастущей конопли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.





Участковые инспекторы и оперативники наркоконтроля Советского РОВД Гомеля вблизи одной из товарно-молочных ферм обнаружили плантацию дикорастущей конопли. Канабис занял территорию почти в 1 га. Более 400 кг опасного растения оперативно уничтожено.





Спецмероприятия "МАК" продолжаются. Только за один день, 11 августа, в области было уничтожено почти 2 т конопли. Плантации дикорастущего растения были обнаружены в 14 районах области.





В УВД напомнили об ответственности за незаконный посев или выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. По ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях за такие действия может грозить наказание в виде штрафа до 20 БВ.-0-