В Гомеле устанавливают обстоятельства смерти обнаруженного в водоеме мужчины

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти жителя областного центра 1962 года рождения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Тело мужчины в водоеме по улице Подгорной прохожий заметил рано утром 23 мая. "При первичном осмотре не обнаружено телесных повреждений, состоящих в причинной связи с наступлением смерти. Предварительная причина смерти - утопление", - пояснили в УСК.
По имеющейся информации, гомельчанин утром ушел на работу, вечером домой не вернулся.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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