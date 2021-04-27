В Гомеле установили администратора деструктивного Telegram-чата

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили администратора гомельского деструктивного Telegram-чата, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники гомельского управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установили личность очередного администратора деструктивного "Чата (Гомель 5 мкр)". Им был 28-летний житель областного центра.
"На данном ресурсе распространялись публикации из других деструктивных каналов и чатов, в том числе призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганских действиях", - сказали в УВД.
Проводится проверка. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму мужчине вынесено официальное предупреждение. В отношении гомельчаниина составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица.-0-