В Гомеле установили администратора очередного деструктивного Telegram-чата

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники гомельского управления ГУБОПиК МВД задержали 38-летнюю жительницу областного центра за создание и администрирование деструктивного Telegram-чата "Назва не прыдумана". Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Как уточняется, участники виртуального сообщества обсуждали протесты, а также координировали действия во время так называемых дворовых и районных маршей.
Оперативники ликвидировали чат, а в отношении женщины составили протоколы за неповиновение милиционерам и мелкое хулиганство. Гомельчанке также вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму".
Работа по установлению протестующих, администраторов деструктивных каналов и чатов продолжается.-0-