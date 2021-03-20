В Гомеле установлен администратор деструктивных Telegram-чатов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена администратор деструктивных Telegram-чатов из Гомеля, она уехала в Украину. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 20-летнюю студентку из Гомеля вышли оперативники областного управления ГУБОПиК МВД. Изначально девушка управляла в Telegram-канале группой "Гомель-Старый Аэродром ЧАТ", где координировались районные и дворовые протесты. Когда сообщество ликвидировали, админ начала распространять листовки и участвовать в фотосессиях с БЧБ-символикой. Затем создала новую группу "Пицца, суши на дом" и продолжила там деструктивную деятельность.

Милиционеры ликвидировали ресурс и вынесли гомельчанке официальное предупреждение в соответствии с законом "О противодействии экстремизму". "Испугавшись контроля со стороны правоохранительных органов, студентка уехала в Украину", - добавили в ведомстве.-0-