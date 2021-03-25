25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле установлены супруги - координаторы дворовых протестов. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Мужчину и женщину (36 и 35 лет) из областного центра вычислили местные милиционеры во время мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Пара координировала дворовое протестное движение в городе.

Также установлено, что муж и жена по видеосвязи обсуждали с Павлом Латушко и другими членами координационного совета планы касательно деструктивной деятельности, отметила Ольга Чемоданова.

В беседе с милиционерами супруги оскорбляли их и вели себя вызывающе. В итоге на гомельчан составили протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Мужчину арестовали на пять суток, действиям женщины будет дана правовая оценка позже.

"Также в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму правонарушителям вынесли официальные предупреждения, их деструктивная деятельность прекращена", - заключила официальный представитель МВД.-0-