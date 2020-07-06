В Гомеле утонул мужчина

6 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сегодня утонул мужчина - житель Советского района областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Трагедия произошла примерно в 15.43 на протоке реки Сож на входе в озеро Любенское. Водолазы ОСВОДа Западной спасательной станции в 16.05 в 10 м от берега достали тело. Глубина в этом месте 2 м.

Погибшего передали следственной группе. Причина смерти устанавливается. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.-0-