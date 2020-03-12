В Гомеле в ДТП пострадал 13-летний велосипедист

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Дарья Ткачева.

Происшествие случилось 11 марта примерно в 11.35 в районе улицы Советской. Водитель легкового Hyundai при повороте налево на улицу Телегина пропустил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После того как водитель возобновил движение, на дорогу, не спешившись, выехал 13-летний велосипедист. Избежать наезда не удалось.

Подросток госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы. Проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома