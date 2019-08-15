15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадала 7-летняя девочка - пассажир легкового авто, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 14 августа. Женщина-водитель на Peugeot вместе с двумя детьми ехала по улице Быховской областного центра в направлении улицы Б.Хмельницкого. В какой-то момент она не заметила припаркованный у края проезжей части автомобиль и врезалась в него.

"В результате происшествия мальчик, находившийся в детском кресле и пристегнутый ремнем безопасности, не пострадал. А вот его 7-летняя сестра, которую мама перевозила без специального детского удерживающего устройства, получила повреждения, она госпитализирована", - рассказали в УГАИ.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что юные пассажиры (в возрасте до пяти лет) легковых авто должны находиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту. При перевозке детей в возрасте от 5 до 12 лет необходимо использовать детские кресла, либо бустеры, специальные подушки для сидения, дополнительные сидения, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. При этом допускается перевозить детей до 12 лет без использования специальных устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.-0-