В Гомеле в реке утонул мужчина

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 августа 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:29 В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара Общество
11:28 В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
11:25 В России за сутки выявили 22 010 случаев заражения COVID-19 В мире
11:20 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур Общество
11:12 БУТБ впервые провела сделку по продаже круглого леса из Евросоюза Экономика
11:11 Житель Дрогичина стал фигурантом уголовных дел об оскорблении сотрудников милиции Происшествия
11:09 Витебское областное УМЧС: от грозового фронта больше всего пострадал Россонский район Регионы
11:05 На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок Президент
11:03 В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов Общество
11:01 В Гомеле в реке утонул мужчина Происшествия
10:58 В Столбцовском районе раскрыто жестокое убийство женщины Происшествия
10:57 Литвинович: пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион Спорт
10:53 Итальянцы выиграли золото в классе яхт "Накра-17" на Олимпийских играх Спорт
10:51 Выставочная экспозиция "Кто ты, народ рома?" откроется в Борисове 10 августа Афиша
10:50 ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной Общество
10:45 В Киеве найден мертвым глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов В мире
10:44 Определились призеры Олимпиады в соревнованиях по парусному спорту в классе "Финн" Спорт
10:37 В Украине полностью сорвана подготовка к отопительному сезону - депутат В мире
10:34 Китаец Сийи Се выиграл золото в прыжках в воду с трамплина Спорт
10:32 В Санкт-Петербурге за 12 часов выпало почти 60% месячной нормы осадков В мире
10:31 В Иране состоялась церемония утверждения нового президента В мире
10:29 Японка Сэна Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу в весе до 57 кг Спорт
10:28 Трое подростков заблудились в Беловежской пуще: спасатели под утро отыскали их Происшествия
10:27 В Витебской области из-за непогоды зафиксировано 45 случаев падения деревьев Регионы
10:18 Около 250 тыс. человек в Индии остались без крова из-за наводнения В мире
10:18 Энергетики оперативно восстановили электроснабжение более 200 населенных пунктов Витебской области Регионы
10:17 ФОТОФАКТ: Олимпийский чемпион Токио-2020 Иван Литвинович прилетел в Беларусь Спорт
10:14 Более 20 обращений поступило на горячую линию КГК по вопросам благоустройства Гомеля Регионы
10:08 В Островце при пожаре в общежитии спасли двоих мужчин Происшествия
10:08 Выставка "Путь Пакистана" откроется в Минске 13 августа Афиша
Все новости
Все новости
Происшествия
03 августа 2021, 11:01

В Гомеле в реке утонул мужчина

Фото из архива
Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту утопления 33-летнего жителя Гомеля. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

2 августа мужчина отдыхал вместе с девушкой на берегу реки Сож в районе Роповского пляжа. Около 17.00 перед уходом гомельчанин решил искупаться вне оборудованного для этого участка. Мужчина зашел в воду, нырнул и не вынырнул.

По словам его опрошенной матери, он хорошо плавал и любил нырять. Ранее служил в ВДВ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Мядельском районе при пожаре погиб мужчина
Фото из архива Житель Дрогичина стал фигурантом уголовных дел об оскорблении сотрудников милиции
Фото СК В Столбцовском районе раскрыто жестокое убийство женщины
Фото Гродненского областного управления МЧС Трое подростков заблудились в Беловежской пуще: спасатели под утро отыскали их
Фото Гродненского областного УМЧС В Островце при пожаре в общежитии спасли двоих мужчин
Фото Витебского областного УМЧС В Россонском районе дерево упало на женщину
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер - Кочанова
Литвинович: пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
Топ-новости
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Байдарочник Олег Юреня занял четвертое место в финале В на дистанции 1000 м
Витебское областное УМЧС: от грозового фронта больше всего пострадал Россонский район
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева празднует юбилей
РЕПОРТАЖ: Как жители Могилевского района Илье-громовержцу жертву приносили и зачем хлеб с солью в реке топили
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов
Белорусские нефтяники впервые провели разрыв пласта по технологии "холодная вода"
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза
Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.