В Гомеле вбили в асфальт сверло - повреждены колеса восьми автомобилей

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из-за сверла, вбитого в асфальт, повреждены колеса не менее восьми автомобилей, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Утром 20 ноября в оперативно-дежурную службу УВД стали поступать сообщения от водителей. Они говорили, что ехали в сторону микрорайона Любенский со стороны остановки общественного транспорта у РНПЦ и обнаружили, что колеса с левой стороны пробиты. У кого-то было повреждено одно колесо, у кого-то два.

Сотрудники милиции выехали на место происшествия и обнаружили вбитый в асфальт обломок сверла. "На данный момент подтверждено повреждение восьми автомобилей. Проводится проверка", - отметили в УВД.-0-