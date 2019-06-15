В Гомеле внедорожник врезался в такси

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ночью внедорожник врезался в такси - травмы получили таксист и его 18-летняя пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня примерно в 1.35 30-летний водитель "Лэнд-Ровера" в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Кирова. На светофоре он врезался в такси "Рено", которое остановилось на красный сигнал. От удара легковушку вынесло в светофор.
В аварии травмы получили 35-летний таксист и его 18-летняя пассажирка. Мужчину после оказания медпомощи отпустили домой, девушку госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN