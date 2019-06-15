В Гомеле внедорожник врезался в такси

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ночью внедорожник врезался в такси - травмы получили таксист и его 18-летняя пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня примерно в 1.35 30-летний водитель "Лэнд-Ровера" в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Кирова. На светофоре он врезался в такси "Рено", которое остановилось на красный сигнал. От удара легковушку вынесло в светофор.

В аварии травмы получили 35-летний таксист и его 18-летняя пассажирка. Мужчину после оказания медпомощи отпустили домой, девушку госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома