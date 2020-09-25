В Гомеле водитель легковушки ехал на красный свет и сбил двоих детей

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель легковушки сбил двоих детей на переходе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло днем 24 сентября. 47-летний водитель на Renault ехал по ул.Б.Хмельницкого в направлении ул.Полесской. "Он выехал на пересечение с ул.Циолковского на запрещающий сигнал светофора. На выходе с перекрестка не уступил дорогу и совершил наезд на двоих детей 10 и 11 лет. По предварительной информации, мальчик и девочка переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, на зеленый сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших доставили в областную детскую больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи 10-летний мальчик госпитализирован, а 11-летнюю девочку отпустили домой.-0