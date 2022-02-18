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18 февраля 2022, 13:42

В Гомеле водитель сбил трех пешеходов

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле водитель "БМВ" сбил на переходе трех пешеходов, усадил одного из них в машину и уехал. Нарушителя задержали неравнодушные водители, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Примерно в полдень17 февраля 31-летний водитель ехал на "БМВ", который ему не принадлежит, по ул. Народного Ополчения. На регулируемом перекрестке выскочил на красный сигнал светофора и совершил наезд на трех пешеходов: 65-летнюю женщину и мужчин 70 и 71 года. Они переходили дорогу на разрешающий зеленый.

После этого водитель вышел из авто, усадил одного из пострадавших в машину и поехал дальше. На ул. Чапаева его задержали неравнодушные водители, которые видели произошедшее. Незамедлительно они вызвали сотрудников ГАИ. Всех пострадавших госпитализировали.

Установлено, что водитель "БМВ" был в нетрезвом состоянии, однако стал отрицать этот факт и от медицинского освидетельствования отказался. Владелец иномарки подтвердил, что водитель употреблял спиртное.

Сам нарушитель пояснил, что совершил наезд на людей по той причине, что из-за резкого торможения не справился с управлением и машину занесло.

На гомельчанина составили 4 административных материала, ему грозит штраф в 200 базовых величин (1 БВ - Br32) и лишение прав на 5 лет. Машину доставили на охраняемую стоянку, по факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекторы высказали благодарность неравнодушным водителям, которые оперативно среагировали и задержали нарушителя.

"Если вы стали участником ДТП, первым делом необходимо принять ряд мер. Транспорт должен быть остановлен, а предметы, относящиеся к ДТП, нельзя передвигать или убирать. Необходимо включить световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если есть пострадавшие, нужно сделать все для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию. К скрывшимся с места ДТП применяется как административная, так и уголовная ответственность", - напомнили в УГАИ.-0-

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