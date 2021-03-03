В Гомеле водителя, сбившего девочку на переходе, приговорили к трем годам колонии-поселения

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Гомельского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК. Об этом сообщили БЕЛТА в областном суде.

Мужчина обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения девочке-пешеходу. В начале ноября 2020 года он ехал на BMW 525 по проспекту Речицкому в Гомеле. "В пути проявил невнимательность к дорожной обстановке, вел автомобиль со значительным превышением скорости - ехал не менее 90,7 км/ч. Продолжал ехать на запрещающий движение красный сигнал светофора, не уступив дорогу девочке-пешеходу 2005 года рождения. Выехал на пешеходный переход и сбил ее, когда она шла на зеленый сигнал светофора", - рассказали в областном суде.

Девочку госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни.

Приговором суда мужчина признан виновным. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением машин.

В пользу потерпевшей виновный должен выплатить Br40 тыс. в качестве возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-