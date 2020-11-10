В Гомеле водителя, сбившего девочку, заключили под стражу

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель прокурора Гомельской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего жителя Гомельского района, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Водителю инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, по ч.2 ст.317 УК.

Согласно материалам дела, 5 ноября около 16.00 мужчина ехал на BMW по пр.Речицкому в Гомеле. "При приближении к регулируемому перекрестку водитель не обеспечил безопасность и продолжил движение на красный сигнал светофора. На пересечении проезжих частей он совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора", - уточнили в прокуратуре.

Несовершеннолетней причинены тяжкие телесные повреждения.

Как рассказали в службе информации, санкция на применение данной меры пресечения в отношении автомобилиста дана с учетом его личности, обстоятельств преступления и тяжести наступивших последствий.-0-