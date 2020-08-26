В Гомеле вычислили грабителя по приметам его собаки

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле раскрыли грабеж по приметам собаки преступника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

64-летняя пенсионерка из агрогородка Урицкое обратилась в милицию с заявлением о грабеже 10 августа. Накануне поздним вечером она прогуливалась в Гомеле. Около подъезда дома по улице Косарева неизвестный сорвал с нее золотую цепочку с крестиком. Примет злодея она не запомнила. Рассказала только, что с ним был черный лохматый пес. Породу в темноте тоже не разглядела.

Оперативники уголовного розыска Советского РОВД Гомеля начали розыск преступника. "Осложняло работу то, что потерпевшая обратилась в милицию спустя 14 часов, а в месте совершения нападения отсутствовали камеры видеонаблюдения. Поэтому работали старым добрым методом, опрашивая собачников на выгуле питомцев, жильцов близлежащих домов, работников коммунальных служб. В местах установки камер видеонаблюдения отобрали всех попавших в поле зрения владельцев с похожими по описанию собаками", - уточнили правоохранители.

Спустя время злоумышленника нашли. Им оказался 52-летний житель Урицкого, ранее неоднократно судимый, в том числе и за грабеж.

Вернуть похищенное не удалось: мужчина продал золотые изделия неизвестному.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.-0-